Juve Stabia e Benevento pareggiano per 1-1 il derby del Menti. A fine gara il tecnico dei sanniti commenta la gara dei suoi: "Abbiamo pagato un'espulsione inesistente. La potevamo vincere. Tutto sommato un buon punto perché Castellammare è un campo difficile. Il nostro portiere è rimasto inoperoso. Non mi sono piaciuti i primi minuti, ma poi la squadra si è espressa bene. Senza lamentarci, ma voglio rispetto per il Benevento. Ci stanno condizionando da inizio anno. Ancora dobbiamo avere un rigore a favore per esempio, eppure giochiamo un calcio molto offensivo".