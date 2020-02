TMW - Benevento, Moncini: "Inzaghi e Trezeguet i miei idoli"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa del via della cerimonia degli Italian Sport Awards, ecco le parole dell'attaccante del Benevento Gabriele Moncini, giunto nel Sannio in questa sessione di mercato: "l vantaggio che abbiamo sulla seconda e sulla terza è ampio, e non deve recarci preoccupazioni, ma semmai darci la serenità di cui abbiamo bisogno: teniamo i piedi per terra perché manca poco, ma quel poco passa attraverso il lavoro. Siamo reduci dalla bella serata della gara contro la Salernitana, un derby dove anche i tifosi hanno fatto la loro parte, ma la testa è al Cosenza: tutte contro di noi fanno la partita della vita, siamo pronti ad affrontare tutto”.

E sul mister sannita: “Inzaghi? Era uno dei miei idoli, sono cresciuto con i video suoi e di Trezeguet. Con il mister l’impatto è stato positivo, è facile ascoltarlo e quotidianamente cerco di apprendere il più possibile: ci spiega movimenti, posture del corpo, ha passione. E’ fantastico, un vero trascinatore”.

Conclude: “Il mio obiettivo è andare in Serie A con il Benevento, rimanerci e fare più gol possibile”.