Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi un nome caldo per la sostituzione di Cristian Bucchi rimane quello di Davide Nicola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per convincere l'ex tecnico dell'Udinese la famiglia Vigorito sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta importante. Da superare, al momento, la volontà dell'allenatore di non scendere di categoria.