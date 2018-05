TMW - Benevento, oggi Bucchi risolve col Sassuolo. Domani la firma

© foto di Federico Gaetano

Fumata bianca in arrivo per Cristian Bucchi sulla panchina del Benevento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il tecnico nella giornata di oggi risolverà il contratto in essere con il Sassuolo mentre è stata fissata per domani la firma con la società sannita in quel di Benevento. Bucchi, assistito dall'avvocato De Rensis, torna dunque in Serie B dove ha guidato il Perugia ottimamente nella stagione 2016/2017.