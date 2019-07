Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo Spezia anche un altro club di Serie B si è mosso per prelevare dalla Juventus il cartellino dell’attaccante Stephy Mavididi, classe ‘98, nell’ultima stagione in forza alla squadra U23 dei bianconeri che milita in Serie C. La squadra sannita, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe presentato un’offerta importante per il calciatore che è un profilo molto gradito dal tecnico Filippo Inzaghi. La trattativa è avviata e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.