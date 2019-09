Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Venezia Riccardo Bocalon, a segno stasera sul campo dell'Entella, ha analizzato la vittoria in trasferta ai microfoni di TMW e degli altri media presenti in zona mista: "Ci stiamo riconoscendo sempre di più. Questa è una vittoria molto importante, con due trasferte difficili che ci hanno portato quattro punti. L'Entella veniva da un grandissimo momento, complimenti a lei per questa grande partita. Penso che i tifosi stasera si siano divertiti".

Sabato arriva il Pisa.

"Possiamo goderci questa vittoria solamente nel viaggio di ritorno (ride, ndr). Affronteremo un'altra neopromossa che sta facendo bene e sappiamo quanto possano metterti in difficoltà le squadre appena salite in cadetteria".

Quali sono i suoi obiettivi personali?

"Io penso sempre al bene della squadra. Non è una frase fatta. Sono fiero di indossare questa maglia, io e il Venezia ci siamo voluti fortemente".