TMW - Breda: "Diamanti umile. Sta a noi utilizzarlo al meglio"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del contributo che Alessandro Diamanti potrà dare nel finale di stagione: “Cerri-Di Carmine? Abbiamo una buona squadra in tutte la parti, loro stanno facendo molto bene e ora c'è anche Diamanti che può darci qualcosa con le sue qualità. Si è posto bene con il gruppo, è stato umile nell'entrare nello spogliatoio e ora dobbiamo essere bravi noi a utilizzarlo al meglio per far si che il suo contributo possa dare qualcosa in più a questa squadra”.