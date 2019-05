© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Andrenacci e il Brescia, futuro ancora insieme. Nelle prossime settimane arriverà il rinnovo del contratto, probabilmente per altre due stagioni. Nelle idee delle Rondinelle il prossimo anno in Serie A Andrenacci sarà il secondo portiere. E per il ruolo di titolare c’è sempre l’idea Sorrentino...