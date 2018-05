TMW - Brescia, contatti Cellino-Tramezzani per la panchina

Fonte: Andrea Losapio

Potrebbero arrivare presto novità in merito alla panchina del Brescia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Massimo Cellino, patron delle Rondinelle, avrebbe già individuato in Paolo Tramezzani, ex tecnico del Sion e vice di De Biasi sulla panchina dell'Albania, il profilo adatto per la formazione lombarda in vista della prossima stagione. Fra i due sarebbe avvenuto già un incontro, con la risposta di Tramezzani attesa per il suo rientro dalle vacane. Al momento le sensazioni però sono già molto positive.