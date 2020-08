tmw Brescia, Delneri ad un passo dalla panchina. Lopez verso l’esonero, le ultime

Ore calde a Brescia per la panchina. In giornata Luigi Delneri potrebbe diventare il nuovo allenatore delle Rondinelle. C’era già un’intesa biennale nelle vesti di direttore tecnico, ma Cellino sembra intenzionato a cambiare allenatore. E in giornata è previsto il contatto decisivo per la firma del nuovo contratto. Si va quindi verso l’esonero di Diego Lopez, al momento in vacanza. Il Brescia sta per cambiare ancora, Delneri ad un passo dalla panchina...