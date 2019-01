Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe finire al Lecce, come scritto oggi su TMW, ma il futuro di Alessandro Deiola potrebbe essere con la maglia delle rondinelle. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, il centrocampista classe '95 di proprietà del Cagliari ma in forza al Parma piace al Brescia. L'ex Spezia, dunque, potrebbe tornare in Serie B nel giro delle prossime settimane.