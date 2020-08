tmw Brescia, lunedì ci sarà il raduno: test e tamponi, l'1 settembre è previsto il ritiro

La nuova stagione del Brescia partirà lunedì 24 agosto, ma l'attività sportiva inizierà - salvo cambiamenti - il 1 settembre. Nella mattinata è previsto il raduno di tutti i tesserati con i test medici già effettuati: in caso di positività si procederà con l'eventuale isolamento, come da protocollo. La data del ritiro, almeno per il momento, è prevista per il 1 settembre: ad oggi non ci sono comunicati ufficiali da parte della società, il tutto dipenderà anche dall'esito dei test e dei tamponi a cui verrà sottoposto tutto il gruppo squadra.