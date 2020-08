tmw Brescia, oggi test in vista della ripresa. Allenamenti fissati per il 1° settembre

Giornata di test in casa Brescia. Oggi il club lombardo ha fatto sostenere al gruppo squadra i primi test in vista della ripresa della preparazione. Se tutto andrà in maniera positiva la squadra inizierà gli allenamenti per il campionato 2020/2021 il 1° settembre.