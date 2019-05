TMW - Brescia, per il centrocampo piace Kone del Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio il Torino ha blindato Ben Kone, esterno offensivo ivoriano classe 2000, fino al 2023. In estate però il ragazzo della Primavera di Coppitelli potrebbe lasciare il club granata in prestito per vivere la sua prima stagione fra i pro. Su di lui, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe l'interesse del Brescia, neo promosso in Serie A, che già lo scorso gennaio tentò di portarlo alla corte di Eugenio Corini.