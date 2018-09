TMW - Brescia, per la panchina spunta anche Pochesci

© foto di Federico Gaetano

Non solo Corini. L'ex tecnico del Chievo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sarebbe l'unico profilo vagliato da Massimo Cellino per la sostituzione di David Suazo sulla panchina del Brescia. L'altro nome sarebbe quello di Sandro Pochesci, tecnico lo scorso anno a Terni. Corini rimane in pole per le Rondinelle ma il nome di Pochesci non è da escludere.