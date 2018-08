TMW - Brescia, spunta Ceravolo per rinforzare l'attacco

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Alfredo Donnarumma il Brescia pensa a un altro grande attaccante per rinforzare il reparto offensivo e puntare con forza alla prossima Serie A. Il club del presidente Massimo Cellino ha infatti messo nel mirino Fabio Ceravolo, classe '87, del Parma che potrebbe così scendere nuovamente in Serie B per provare a conquistare la terza promozione in Serie A consecutiva dopo quelle conquistate con Benevento e appunto i ducali.