TMW - Bucchi-Benevento, aria di divorzio. Pressing per Davide Nicola

Nella giornata di venerdì ci sarà in casa Benevento un summit per decidere se andare o meno avanti con Cristian Bucchi. Al momento filtrano notizie negative sulla prosecuzione del rapporto, col club sannita e il tecnico romano che in quella occasione dovrebbero dirsi addio.

Per la sostituzione di Bucchi, la famiglia Vigorito sta valutando il profilo di Davide Nicola, allenatore classe '73 reduce dall'avventura all'Udinese.