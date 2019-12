“Se dovessero arrivare chiamate dalla C, ovviamente le valuterò, ma la mia idea è quella di tornare in Serie B": risponde così, nell'intervista rilasciata a TMW , l'attaccante Daniele Cacia, quando gli viene chiesto se, dopo la risoluzione con il Piacenza, sarebbe pronto ad affrontare un campionato cadetto.

Il class '83 prosegue poi: "Vedo formazioni che possono aver bisogno, e io posso dimostrare ancora che valgo qualcosa. So che non è facile, ma spero che qualcosa si muova. [...] Non sono in condizione di cercare o pretendere, sono solo in condizione di aspettare. Spero di trovare qualcuno che abbia ancora voglia di scommettere un euro su di me”.