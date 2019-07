Fonte: Dal nostro inviato Francesco Aresu

Sarà Venezia la prossima destinazione di Fabrizio Caligara, ex stella dell'Olbia di proprietà del Cagliari, che è ormai pronto al salto in Serie B. Il classe 2000, infatti, sta lasciando in questi minuti il ritiro di Pejo, come si evince dagli scatti di TMW, per trasferirsi alla corte di mister Dionisi.