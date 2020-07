tmw Cagliari, Cigarini verso l'addio. Reggiana in pole position

La promozione in Serie B della Reggiana potrebbe cambiare completamente i piani di Luca Cigarini per la prossima estate. Questo perché i granata - che oggi hanno ripreso l'antica denominazione - puntano forte su di lui per il proprio centrocampo. Il contratto con il Cagliari del regista (nativo di Montecchio Maggiore, provincia di Reggio Emilia) scadrà alla fine del campionato e sarà disponibile a parametro zero.