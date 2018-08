TMW - Calendari Serie B. Si attende l'ok dalla FIGC per partire

Fonte: dagli inviati Ivan Cardia e Luca Bargellini

La compilazione dei calendari di Serie B era programmata per oggi pomeriggio alle 19, ma a un'ora circa da quell'orario tutto tace nella sede della Lega B. I club infatti stanno attendendo l'ok da parte della FIGC per far partire la stagione con l'anomalo format a 19 squadre avendo avuto rassicurazioni informali sul via libera e l'appoggio di questa nuova formula dal massimo organismo calcistico nazionale, ma nulla di scritto o ufficiale. Finché non arriverà l'ok della FIGC tutto resta fermo e qualora non dovesse arrivare il sì da parte del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini tutto potrebbe slittare a data da destinarsi coi club che si riuniranno per decidere se procedere o meno alla compilazione dei calendari.