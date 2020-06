tmw Calendari Serie B, Spezia-Empoli aprirà la 10^ di ritorno. Tutte le ultime

Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per l’ufficialità dei nuovi calendari di Serie B. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoweb.com Sarà Spezia-Empoli a inaugurare ufficialmente la ripresa del campionato di Serie B con l’anticipo della decima giornata. Il calendario, come detto, sarà diramato nei prossimi giorni ma le squadre hanno già in mano il planning del primo turno post Covid. Dopo il recupero della 6a giornata di mercoledì 17 giugno fra Ascoli e Cremonese, programmata in pre serale per evitare sovrapposizioni con la finale di Tim Cup, sarà la gara del Picco ad aprire le danze della decima giornata di ritorno in anticipo venerdì 19 giugno. I due posticipi riguarderanno le due squadre che hanno giocato il recupero: Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia.