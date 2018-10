TMW - Caos B, possibile blocco del campionato. E ricorso contro il Tar

© foto di Decabibò

Si arricchisce di un ulteriore capitolo il caos in Serie B. Il rischio è quello - anche se l'assemblea delle 14 sarà decisiva in questo senso - che sia la cadetteria sia la C si possano bloccare dopo la decisione del TAR di rendere inammissibile il format a 19 squadre. Alcuni presidenti di B vogliono optare per un ricorso al Consiglio di Stato, con - in particolare - Lotito, Setti e Bonacini che non intendono retrocedere di un millimetro. La palla passa alla FIGC di Gravina, che può agire per autotutela.