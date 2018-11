TMW - Carpi, Castori: "Continuiamo così. Palermo? Con loro perdono tutti"

Giampiero Ventura e il Chievo Verona, prove di addio. Parti al lavoro per la risoluzione del contratto, in queste ore sì sta cercando l’accordo economico. Una volta firmato l’addio con Ventura, il Chievo sarà libero di affidarsi ad un altro allenatore. E avanza Di Carlo...

Suazo: "Pavoletti merita la chiamata in azzurro"

Inter, Spalletti: "Io tra le cause del ko di ieri. Ho votato Allegri"

Le pagelle di Handanovic: San Samir non basta, ne salva almeno 4

Mancini: "Mi dispiace per Ventura. Non è solo colpa dell'allenatore"

Come sarebbe la classifica senza zona Cesarini? Ecco il confronto

Le pagelle di Velazquez: paga per tutti ma l'Udinese sbaglia troppo

Juve, Allegri: "Champions? Fino a marzo non conta. Siamo cresciuti tutti"

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese subito in campo

L'Italia degli esclusi. Ma non bocciati (forse)

Allegri, ringraziamenti social per la Panchina d'Oro: "Merito di tutti"

Corriere di Torino - Marotta all'Inter per due colpacci: Modric e Martial

La sconfitta col Palermo vi ha dato la scossa? "Col Palermo ci perdono tutti, è la squadra più forte del campionato. Al di là di tutti gli episodi, non è un termine di paragone per noi. Ce la siamo messi alle spalle, vogliamo continuare a crescere".

Reduce dal pari contro il Benevento, il tecnico del Carpi, Fabrizio Castori ha parlato del momento degli emiliani: "La squadra è in ripresa, abbiamo fatto due ottimi risultati grazie a due ottime partite contro due squadre forti come Crotone e Benevento. Dobbiamo continuare così".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy