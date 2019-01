Fonte: Simone Bernabei

Il Carpi sulle tracce di Luca Matarese. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano ha chiesto al Frosinone il giovane attaccante, che fin qui ha raccolto soltanto 8 minuti in Serie A coi ciociari. Sul giocatore vi sono anche Virtus Entella e Viterbese, ma il Carpi pare in netto vantaggio, per quanto prima di finalizzare debba portare a termine alcune cessioni.