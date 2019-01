TMW - Carpi, l'obiettivo per l'attacco è Diaw dell'Entella

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi punta Davide Djily Diaw per rinforzare l'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancorossi starebbero pensando al classe '92 dell'Entella per il mercato invernale. Diaw, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 14 presenze con tre gol e due assist.