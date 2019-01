Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra essersi finalmente sbloccata la trattativa fra Carpi e Sampdoria per il terzino Gabriele Rolando. Il classe ‘95 da inizio gennaio è in procinto di trasferirsi in Emilia, ma finora la fumata bianca, che in certi momenti pareva imminente, non è arrivata. Oggi però le parti dovrebbero aver trovato l’accordo totale per il trasferimento dell’esterno a Carpi in prestito secco.