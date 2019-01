Fonte: Michele Criscitiello

Il Carpi, specialista nella "pesca" dalle serie minori, punta ancora su un outsider e affida la direzione sportiva del club ad Alex Casella, uomo mercato del Gozzano neopromosso in Serie C. Manca solo l'annuncio, anzi anche la firma, quella però arriverà già domattina: poi il Carpi renderà nota la propria scelta, Casella come uomo nuovo per la direzione della squadra.