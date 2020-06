tmw Catania, colloquio squadra-club. Ma entro mercoledì il gruppo si riunirà

In attesa della risposta del Tribunale, il Catania prova a riprendere una sorta di normalità, iniziando a preparare i playoff. E' infatti previsto per quest'oggi il raduno a Torre del Grifo, dove saranno svolte tutte le pratiche sanitarie che daranno poi il via agli allenamenti.

Non tutta la squadra, però, sarà oggi agli ordini di mister Cristiano Lucarelli. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la squadra ha chiesto garanzie all'attuale proprietà, che si è resa disponibile a un discorso più ampio: ecco quindi che alcuni elementi della rosa raggiungeranno il resto del gruppo nella giornata di mercoledì.