tmw Catania, pronto il colpo Vacca. Ma solo con l'arrivo di Tacopina

vedi letture

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il futuro di Antonio Vacca potrebbe essere lontano da Venezia. Il centrocampista, legato con gli arancioneri fino a giugno 2023, che in laguna ha fornito un buon contributo, potrebbe essere il primo rinforzo di spessore del Catania qualora l'ex presidente dei veneti Tacopina decidesse di investire nel sodalizio siciliano. Per il fantasista napoletano Vacca, scendere di categoria non rappresenterebbe un problema in presenza di un progetto ambizioso.