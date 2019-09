Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Colpo per la difesa in casa Catanzaro: definito l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, del difensore centrale classe '97 Danilo Quaranta dall'Ascoli. Trattativa importante visto che i calabresi hanno superato la concorrenza anche di club come Cittadella e Cosenza.