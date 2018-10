TMW - Cellino tuona: "Gravina tutela qualcuno in Lega Pro"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'assemblea di Lega B, svolta oggi a Milano, è intervenuto anche il presidente del Brescia, Massimo Cellino: "Abbiamo votato lealmente Gravina, abbiamo parlato con lui che in campagna elettorale ci ha garantito la riforma dei campionati ed è andato in contro alle nostre richieste. Gli abbiamo chiesto quali fossero le nostre intenzioni per questa stagione. Guarda caso lo stesso giudice che 15 giorni fa al TAR aveva detto che era predominante l'interesse del campionato ieri purtroppo ha detto il contrario. Io rispetto il presidente Gravina, ma fino a pochi giorni fa era il presidente della Serie C, che volente o nolente nella sua veste di presidente federale sta tutelando qualcuno in Lega Pro, a danno di impegni presi dalla FIGC".