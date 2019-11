© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato in ebollizione per Hervin Ongenda, attaccante del Botosani, club rumeno: stando a quanto da noi raccolto, il francese scuola PSG vanta estimatori anche in Italia, in Serie B in particolare. Chievo, Ascoli, Salernitana e Benevento si sono interessate alla situazione della seconda punta, ansioso di mettersi alla prova in un nuovo campionato.