TMW - Chievo, Bentivoglio nel mirino. Ci pensano anche Lecco e Arzignano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un grande ritorno è quello che si sogna in casa Chievo Verona. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club clivense starebbe valutando l'idea di riportare in gialloblù Simone Bentivoglio, ora alla Robur Siena.

Con i toscani, però, il rapporto è destinato a finire a breve - possibile anche la risoluzione del contratto -, ed ecco quindi che il Ds Pellissier si è inserito nella vicenda, per capire gli estremi che potrebbero far nascere le terze nozze tra le parti; sullo sfondo, in Serie C, Arzignano Valchiampo e Lecco, che non disdegnerebbero il classe '85 come innesto.