TMW - Chievo, come uomo mercato in arrivo l'ex agente De Giorgis

Non ci sarà solo Sergio Pellissier a gestire in qualità di uomo mercato del Chievo Verona nel prossimo futuro. Assieme all'ex bomber clivense, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarà l'arrivo anche di Giorgio De Giorgis, ex procuratore, tra gli altri, dell'attuale ct della Nazionale Roberto Mancini.