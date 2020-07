tmw Chievo, De Giorgis-Pellissier ai ferri corti ma si va verso la conferma: la situazione

Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa. Giorgio De Giorgis, uomo mercato del Chievo, e Sergio Pellissier, responsabile dell’area tecnica, sono ai ferri corti. Al momento però sembrerebbe escluso un ribaltone in vista del prossimo campionato. Campedelli vuole confermare entrambi, pur consapevole che i rapporti non siano ottimali. Anzi, tutt’altro. Situazione in evoluzione. I due intanto continuano ad intrattenere rapporti informali con vari addetti ai lavori anche in chiave mercato per il Chievo che verrà. Poi, l’ultima parola, anche nelle scelte di mercato, dovrebbe spettare al Presidente Campedelli...