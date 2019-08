TMW - Chievo, Isufaj in uscita: poker di club sull'attaccante

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Andrea Rosito

E' in uscita dal Chievo Verona l'attaccante Andrea Isufaj, che, dopo l'esperienza alla Lucchese, potrebbe presto tornare in Serie C. Secondo quanto raccolto da TMW, sul classe '99 c’è l'interesse della Pistoiese, della Robur Siena, del Monopoli e della Casertana.