tmw Chievo-Meggiorini, prove di rinnovo: la situazione

Riccardo Meggiorini e il Chievo Verona, prove di rinnovo. Si lavora al prolungamento del contratto fino al termine della stagione, quindi il 31/08/2020. Un primo passo per approfondire poi un ulteriore rinnovo di un altro anno. Contatti in corso, che proseguiranno anche nelle prossime settimane per arrivare alla fumata bianca. Il Chievo e Meggiorini sono al lavoro, per continuare insieme...