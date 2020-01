Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il ChievoVerona, club in procinto di cedere Manuel Pucciarelli e Alejandro Rodriguez, è pronto a rimpolpare il reparto offensivo con un centravanti di prospettiva che bene sta facendo in Serie C. Si tratta di Iacopo Cernigoi della Sambenedettese (9 reti in 20 gare quest'anno). La trattativa fra i due club sarebbe avviata e si cercherà di chiuderla in questi ultimi giorni di mercato.