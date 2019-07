TMW - Chievo Verona, blitz per Schafer del Genoa: la situazione

TMW RADIO - Ora Stadio Aperto in diretta: tutto ruota attorno a Dybala

Tutto ruota attorno a Dybala, per la Juventus ma di conseguenza anche per l'Inter. Perché a decidere se lo scambio col Manchester United che porterebbe a Torino il belga Romelu Lukaku sarà soprattutto l'attaccante argentino, in questo momento ancora indeciso. Una scelta che avrà dirette...