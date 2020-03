tmw Chievo Verona, esonerato Marcolini: arriva Aglietti

Il Chievo cambia allenatore. Esonero per Michele Marcolini, in arrivo Alfredo Aglietti. Intesa fino a giugno con opzione per la stagione successiva. Sconfitta fatale contro il Livorno per il ribaltone in panchina, Aglietti è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore gialloblù.