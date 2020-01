© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe arrivare finalmente la grande occasione in Italia per Hervin Ongenda, attaccante del Botosani, club rumeno: stando a quanto da noi raccolto il ChievoVerona, dopo averlo seguito già in estate, vorrebbe metterlo a disposizione di Michele Marcolini in questo mercato invernale. Domani è previsto un incontro tra le parti in cui il club veronese conta di fare progressi importanti per averlo quanto prima.