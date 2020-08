tmw ChievoVerona, il Botosani lavora al ritorno di Ongenda: la situazione

Il Botosani lavora al ritorno dell'attaccante David Ongenda. Passato a gennaio al Chievo, il calciatore francese è nuovamente nel mirino del club rumeno, che sarà impegnato in Europa League e vuole allestire una squadra competitiva.

Ongenda ha un contratto col ChievoVerona in scadenza a fine mese, ma fino al 22 agosto la società di patron Campedelli ha la possibilità di far scattare l'opzione per rinnovare per due ulteriori stagioni.