© foto di Antonio Vitiello

Mentre la Lega Calcio deciderà oggi se sposare la proroga della chiusura del mercato invernale al 31 gennaio, la Lega B e Lega Pro valutano il da farsi. Nel caso da via Rossellini emerga una decisione in tal senso, le due leghe minori sono pronte a uniformarsi, ovviamente dopo un accordo e una votazione tra i club. Problema tempi tecnici, ovviamente: la prossima assemblea di B, per fare un esempio, è in programma soltanto a inizio gennaio.