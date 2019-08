© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dovrebbe essere questo il giorno del grande salto per Nicola Pavan, centrocampista del Renate. Il calciatore è ambito dal Cittadella che, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe trovato l'accordo con le parti per il passaggio in granata del classe '93, che sottoscriverà un accordo biennale.