TMW - Cittadella, interesse per l'ex laziale Cardoselli

Fonte: Gianluigi Longari

Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW il Cittadella ha messo nel mirino Cassio Cardoselli, mediano della Carrarese classe '98 nato calcisticamente nella Lazio. In questa stagione l'ex biancoceleste ha giocato 12 volte in Serie C.