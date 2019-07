TMW - Cittadella, occhi sul centrocampista Vita. Contatti con la Feralpisalò

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Cittadella a lavoro sul mercato. Occhi in casa Feralpisalò, piace Alessio Vita: rimasto svincolato in seguito al fallimento dei romagnoli, il 16 agosto agosto scorso

ha firmato un biennale con la squadra bresciana, che potrebbero però cederlo in Serie B. I patavini sono infatti molto interessati al profilo del centrocampista classe 1993: contatti in corso per un potenziale rinforzo in ottica presente e futura.