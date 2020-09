tmw Cittadella, per la mediana Awua nel mirino. Si punta a chiudere

Volto nuovo per il centrocampo del Cittadella. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club veneto in queste ore sta definendo l'operazione per l'arrivo dallo Spezia di Theophilus Awua, centrocampista classe 1998 nella seconda parte della passata stagione in prestito al Livorno. Stessa formula che i due club dovrebbero utilizzare anche in questo trasferimento.