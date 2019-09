© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria in trasferta per il Cittadella in quel di Castellammare per 1-0. Il tecnico dei veneti Roberto Venturato commenta così la gara: "Abbiamo disputato una buona gara contro un'ottima squadra. Quelli di oggi sono indubbiamente tre punti importanti. Abbiamo tenuto bene il campo e probabilmente in fase realizzativa potevamo fare meglio, specie nel primo tempo. I nostri obiettivi? Certamente mantenere la categoria e cercare di fare sempre meglio. Certo fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire serie A, ma a queste cose non dobbiamo pensare. Restiamo concentrati partita per partita. Adesso dobbiamo pensare già alla Cremonese. Siamo una società che ogni anno crede di poter pescare dalle serie minori giocatori da valorizzare. È questo il nostro compito. Molti ragazzi dovevano capire cos'è la B, ora posso dire che siamo sulla buona strada".