Clamoroso quanto sta accadendo in queste ore a Brescia. Il presidente Cellino, appena concluso il calciomercato, ha deciso di esonerare il tecnico Luigi Delneri per richiamare in panchina Diego Lopez, che si trova già in Italia. Il numero uno delle Rondinelle non ha gradito la gestione della partita contro il Cittadella e ora, è pronto il "Lopez bis" con l'uruguaiano che contrariamente a quanto era trapelato, non aveva rescisso il contratto biennale con il club lombardo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'allenatore dovrà comunque incontrarsi con la dirigenza bresciana per accordarsi su programmi e strategie ma il ritorno al momento non pare essere a rischio.